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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2234Эльзас (Щербанка), кол. нем.при рч. Барабое.415144589587Римско-католическая церковь. Ярмарка 2. Базары.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
598. Эльзас (Щербанка), колония немцев, при балке Барабое, дворов 207, жителей 2058, римско-католический молитвенный дом, школа, 4 лавки, 3 вин. погр.
Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года
НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
село Щербанка (Эльзас) (сельское общество)3467019401641Барабой 8 в.
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-17442Щербанкаселоцентр сільської радир-н Роздільнянськийсільрада Щербанська