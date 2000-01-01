Рейхерт (Reichert) Франц Иосиф (Franciscus Josephus)
Место рожденияОберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения18.03.1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1775
Отец: Рейхерт Иоганнес Теобальд
Мать: Рис Мария Магдалена
Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
19.03.1775
Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
15.08.1806
Сын: Рейхерт Михаэль
Мать ребёнка: Андреас Елизавета
Сальмбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Иммиграция
1808 ст.
Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Андреас Елизавета
Смерть
Неизвестно