Рейхерт (Reichert) Франц Иосиф (Franciscus Josephus) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рейхерт (Reichert) Франц Иосиф (Franciscus Josephus)

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Место рождения

Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

18.03.1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1775

Отец: Рейхерт Иоганнес Теобальд

Мать: Рис Мария Магдалена

Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
19.03.1775
Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
15.08.1806

Сын: Рейхерт Михаэль

Мать ребёнка: Андреас Елизавета

Сальмбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Иммиграция
1808 ст.
Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреас Елизавета

Смерть
Неизвестно
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