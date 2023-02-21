Фрио (Friaud) Анн Катрин (Anna Catherina)
Место рожденияВиссамбур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения13.10.1767
Дата смерти1811 ст.
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1767
Отец: Фрио Симон
Мать: Буйон Мадлен
Виссамбур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
13.10.1767
Виссамбур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
11.11.1800
Дочь: Ригер Анна Мария
Отец ребёнка: Ригер Андреас
Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Иммиграция
1808 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ригер Андреас
Смерть
1811 ст.