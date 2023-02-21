Фрио (Friaud) Анн Катрин (Anna Catherina) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФрио (Friaud) Анн Катрин (Anna Catherina)

Фрио (Friaud) Анн Катрин (Anna Catherina)

avatar

Место рождения

Виссамбур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

13.10.1767

Дата смерти

1811 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1767

Отец: Фрио Симон

Мать: Буйон Мадлен

Виссамбур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
13.10.1767
Виссамбур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
11.11.1800

Дочь: Ригер Анна Мария

Отец ребёнка: Ригер Андреас

Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Иммиграция
1808 ст.
Зельц, Одесский уезд, Херсонская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ригер Андреас

Смерть
1811 ст.
Зельц, Одесский уезд, Херсонская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close