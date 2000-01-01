Фрио (Friaud) Симон (Simon)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти18.07.1802
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1767
Дочь: Фрио Анн Катрин
Мать ребёнка: Буйон Мадлен
Виссамбур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Буйон Мадлен
Смерть
18.07.1802
Висамбур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция