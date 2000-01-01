Фрио (Friaud) Симон (Simon) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фрио (Friaud) Симон (Simon)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.07.1802

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1748 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1767

Дочь: Фрио Анн Катрин

Мать ребёнка: Буйон Мадлен

Виссамбур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буйон Мадлен

Смерть
18.07.1802
Висамбур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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