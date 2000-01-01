Буйон (Bouillon) Мадлен (Madeleine) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буйон (Bouillon) Мадлен (Madeleine)

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Место рождения

Ле-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундий-Франш-Конте, Франция

Дата рождения

21.04.1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1748

Отец: Буйон Дени

Мать: Арто Дениз

Ле-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундий-Франш-Конте, Франция
Рождение ребёнка
13.10.1767

Дочь: Фрио Анн Катрин

Отец ребёнка: Фрио Симон

Виссамбур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фрио Симон

Смерть
Неизвестно
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