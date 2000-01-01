Буйон (Bouillon) Мадлен (Madeleine)
Место рожденияЛе-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундий-Франш-Конте, Франция
Дата рождения21.04.1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1748
Отец: Буйон Дени
Мать: Арто Дениз
Ле-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундий-Франш-Конте, Франция
Рождение ребёнка
13.10.1767
Дочь: Фрио Анн Катрин
Отец ребёнка: Фрио Симон
Виссамбур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фрио Симон
Смерть
Неизвестно