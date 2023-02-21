Ригер (Rieger) Андреас (Andreas)
Место рожденияСельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения15.12.1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1769
Отец: Рюгер Франц Антон
Мать: Дитрих Мария Магдалена
Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
15.12.1769
Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
11.11.1800
Дочь: Ригер Анна Мария
Мать ребёнка: Фрио Анн Катрин
Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Иммиграция
1808 ст.
Зельц, Успенская волость, Одесский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фрио Анн Катрин
Смерть
Неизвестно