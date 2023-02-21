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Ригер (Rieger) Андреас (Andreas)

Место рождения

Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

15.12.1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1769

Отец: Рюгер Франц Антон

Мать: Дитрих Мария Магдалена

Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
15.12.1769
Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
11.11.1800

Дочь: Ригер Анна Мария

Мать ребёнка: Фрио Анн Катрин

Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Иммиграция
1808 ст.
Зельц, Успенская волость, Одесский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фрио Анн Катрин

Смерть
Неизвестно