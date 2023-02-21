Дитрих (Dietrich) Мария Магдалена (Maria Magdalena)
Место рожденияСельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения26.01.1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1744
Отец: Амман Антон
Мать: Дитрих Елизавета
Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Незаконнорожденная
Крещение
26.01.1744
Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
15.12.1769
Сын: Ригер Андреас
Отец ребёнка: Рюгер Франц Антон
Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рюгер Франц Антон
Смерть
Неизвестно