Дитрих (Dietrich) Мария Магдалена (Maria Magdalena) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дитрих (Dietrich) Мария Магдалена (Maria Magdalena)

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Место рождения

Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

26.01.1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1744

Отец: Амман Антон

Мать: Дитрих Елизавета

Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Незаконнорожденная
Крещение
26.01.1744
Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
15.12.1769

Сын: Ригер Андреас

Отец ребёнка: Рюгер Франц Антон

Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рюгер Франц Антон

Смерть
Неизвестно
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