Ожегова (Мельникова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ожегова (Мельникова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мельников Зот

Мать: Мельникова (Смирнова) Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ожегов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ожегов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ожегов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ожегов Аркадий

Отец ребёнка: Ожегов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ожегов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ожегов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Деньгина (Ожегова) Зоя

Отец ребёнка: Ожегов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ожегов Григорий

Отец ребёнка: Ожегов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ожегов Виктор

Отец ребёнка: Ожегов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ожегов Николай

Отец ребёнка: Ожегов Александр

Смерть
Неизвестно
Рыбная Ватага, Кильмезский муниципальный район, Кировская область

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