Ожегова (Мельникова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мельников Зот
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ожегов Аркадий
Отец ребёнка: Ожегов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ожегов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Деньгина (Ожегова) Зоя
Отец ребёнка: Ожегов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ожегов Григорий
Отец ребёнка: Ожегов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ожегов Виктор
Отец ребёнка: Ожегов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ожегов Николай
Отец ребёнка: Ожегов Александр
Смерть
Неизвестно
Рыбная Ватага, Кильмезский муниципальный район, Кировская область