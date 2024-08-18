Ожегов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ожегов Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ожегов Аркадий
Мать ребёнка: Ожегова (Мельникова) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ожегов Николай
Мать ребёнка: Ожегова (Мельникова) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ожегов Виктор
Мать ребёнка: Ожегова (Мельникова) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Деньгина (Ожегова) Зоя
Мать ребёнка: Ожегова (Мельникова) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ожегов Григорий
Мать ребёнка: Ожегова (Мельникова) Анна
Смерть
Неизвестно