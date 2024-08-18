Ожегов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОжегов Александр

Ожегов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ожегов Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ожегова (Мельникова) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ожегов Аркадий

Мать ребёнка: Ожегова (Мельникова) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ожегова (Мельникова) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ожегов Николай

Мать ребёнка: Ожегова (Мельникова) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ожегова (Мельникова) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ожегова (Мельникова) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ожегов Виктор

Мать ребёнка: Ожегова (Мельникова) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Деньгина (Ожегова) Зоя

Мать ребёнка: Ожегова (Мельникова) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ожегова (Мельникова) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ожегов Григорий

Мать ребёнка: Ожегова (Мельникова) Анна

Смерть
Неизвестно

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