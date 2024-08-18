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Мельников Зот

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Место рождения

Рыбная Ватага, Кильмезский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Мельников Степан

Мать: Мельников Ульяна

Рыбная Ватага, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Елистарх

Мать ребёнка: Мельникова (Смирнова) Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мельникова) Зоя

Мать ребёнка: Мельникова (Смирнова) Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова (Смирнова) Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Кирилл

Мать ребёнка: Мельникова (Смирнова) Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ожегова (Мельникова) Анна

Мать ребёнка: Мельникова (Смирнова) Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мельников) Григорий

Мать ребёнка: Мельникова (Смирнова) Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Фёдор

Мать ребёнка: Мельникова (Смирнова) Татьяна

Рождение ребёнка
23.10.1919

Дочь: (Мельникова) Зинаида

Мать ребёнка: Мельникова (Смирнова) Татьяна

Рыбная Ватага, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.06.1922

Дочь: Мельникова (Мельникова) Антонида

Мать ребёнка: Мельникова (Смирнова) Татьяна

Рыбная Ватага, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
11.06.1925

Дочь: (Мельникова) Федосья

Мать ребёнка: Мельникова (Смирнова) Татьяна

Рыбная Ватага, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1946
Рыбная Ватага, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Рыбная Ватага, Кильмезский муниципальный район, Кировская область

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