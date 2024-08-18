Мельников Зот
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Мельников Степан
Мать: Мельников Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Елистарх
Мать ребёнка: Мельникова (Смирнова) Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мельникова) Зоя
Мать ребёнка: Мельникова (Смирнова) Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Кирилл
Мать ребёнка: Мельникова (Смирнова) Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ожегова (Мельникова) Анна
Мать ребёнка: Мельникова (Смирнова) Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мельников) Григорий
Мать ребёнка: Мельникова (Смирнова) Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Фёдор
Мать ребёнка: Мельникова (Смирнова) Татьяна
Рождение ребёнка
23.10.1919
Дочь: (Мельникова) Зинаида
Мать ребёнка: Мельникова (Смирнова) Татьяна
Рождение ребёнка
22.06.1922
Дочь: Мельникова (Мельникова) Антонида
Мать ребёнка: Мельникова (Смирнова) Татьяна
Рождение ребёнка
11.06.1925
Дочь: (Мельникова) Федосья
Мать ребёнка: Мельникова (Смирнова) Татьяна
Смерть
1946
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно