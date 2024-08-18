Ожегов Аркадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ожегов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ожегова) Нина
Мать ребёнка: Ожегова Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ожегова Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ожегова Галина
Смерть
Неизвестно