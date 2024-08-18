Ожегов Аркадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ожегов Аркадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ожегов Александр

Мать: Ожегова (Мельникова) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ожегова) Нина

Мать ребёнка: Ожегова Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ожегова Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ожегова Галина

Смерть
Неизвестно

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