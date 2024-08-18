Мельникова (Смирнова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Смирнова) Татьяна

Место рождения

Дорошата

Дата рождения

1881

Дата смерти

20.11.1957

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Смирнов Вахрамей

Мать: Смирнов Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мельников) Григорий

Отец ребёнка: Мельников Зот

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Кирилл

Отец ребёнка: Мельников Зот

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ожегова (Мельникова) Анна

Отец ребёнка: Мельников Зот

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мельникова) Зоя

Отец ребёнка: Мельников Зот

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Зот

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Елистарх

Отец ребёнка: Мельников Зот

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Фёдор

Отец ребёнка: Мельников Зот

Рождение ребёнка
23.10.1919

Дочь: (Мельникова) Зинаида

Отец ребёнка: Мельников Зот

Рыбная Ватага, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.06.1922

Дочь: Мельникова (Мельникова) Антонида

Отец ребёнка: Мельников Зот

Рыбная Ватага, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
11.06.1925

Дочь: (Мельникова) Федосья

Отец ребёнка: Мельников Зот

Рыбная Ватага, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Смерть
20.11.1957
Рыбная Ватага, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Рыбная Ватага, Кильмезский муниципальный район, Кировская область

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