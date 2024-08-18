Мельникова (Смирнова) Татьяна
Место рожденияДорошата
Дата рождения1881
Дата смерти20.11.1957
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Смирнов Вахрамей
Мать: Смирнов Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мельников) Григорий
Отец ребёнка: Мельников Зот
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Кирилл
Отец ребёнка: Мельников Зот
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ожегова (Мельникова) Анна
Отец ребёнка: Мельников Зот
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мельникова) Зоя
Отец ребёнка: Мельников Зот
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мельников Зот
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Елистарх
Отец ребёнка: Мельников Зот
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Фёдор
Отец ребёнка: Мельников Зот
Рождение ребёнка
23.10.1919
Дочь: (Мельникова) Зинаида
Отец ребёнка: Мельников Зот
Рождение ребёнка
22.06.1922
Дочь: Мельникова (Мельникова) Антонида
Отец ребёнка: Мельников Зот
Рождение ребёнка
11.06.1925
Дочь: (Мельникова) Федосья
Отец ребёнка: Мельников Зот
Смерть
20.11.1957
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно