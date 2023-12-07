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Тараканов Григорий Алексеевич

Место рождения

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

24.12.1828

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Тараканов Алексейi Андреевич

Мать: Тараканова (Ильиных) Мавра Васильевна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тараканова (Колмакова) Екатерина Александровна

Место жительства
Неизвестно
Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Тараканов Семен Григорьевич

Мать ребёнка: Тараканова (Колмакова) Екатерина Александровна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Тараканов Роман Григорьевич

Мать ребёнка: Тараканова (Колмакова) Екатерина Александровна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Тараканов Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Тараканова (Колмакова) Екатерина Александровна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Тораканова) Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Тараканова (Колмакова) Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
1806

Сын: Тараканов Никифор Григорьевич

Мать ребёнка: Тараканова (Колмакова) Екатерина Александровна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Тораканова) Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Тараканова (Колмакова) Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Дарья (Тораканова) Григорьевна

Мать ребёнка: Тараканова (Колмакова) Екатерина Александровна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
24.12.1828
Причина смерти: сердечная болезнь

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