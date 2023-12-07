Тараканов Григорий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смерти24.12.1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1795
Сын: Тараканов Семен Григорьевич
Мать ребёнка: Тараканова (Колмакова) Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Тараканов Роман Григорьевич
Мать ребёнка: Тараканова (Колмакова) Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Тараканов Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Тараканова (Колмакова) Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Тораканова) Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Тараканова (Колмакова) Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Тараканов Никифор Григорьевич
Мать ребёнка: Тараканова (Колмакова) Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Тораканова) Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Тараканова (Колмакова) Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Дарья (Тораканова) Григорьевна
Мать ребёнка: Тараканова (Колмакова) Екатерина Александровна
Смерть
24.12.1828
Причина смерти: сердечная болезнь