Тараканов Семен Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смерти13.05.1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1814
Сын: Тараканов Андрей Семенович
Мать ребёнка: Тараканова (Старцева) Зиновия Николаевна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Тараканов Константин Семенович
Мать ребёнка: Тараканова (Старцева) Зиновия Николаевна
Рождение ребёнка
17.05.1822
Сын: Тараканов Михаил Семенович
Мать ребёнка: Тараканова (Старцева) Зиновия Николаевна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Тораканова) Афанасия Семеновна
Мать ребёнка: Тараканова (Старцева) Зиновия Николаевна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Тораканова) Мелания Семеновна
Мать ребёнка: Тараканова (Старцева) Зиновия Николаевна
Смерть
13.05.1832
Причина смерти: в горячке