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Тараканов Семен Григорьевич

Место рождения

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

13.05.1832

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Тараканов Григорий Алексеевич

Мать: Тараканова (Колмакова) Екатерина Александровна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тараканова (Старцева) Зиновия Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Тараканов Андрей Семенович

Мать ребёнка: Тараканова (Старцева) Зиновия Николаевна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Тараканов Константин Семенович

Мать ребёнка: Тараканова (Старцева) Зиновия Николаевна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
17.05.1822

Сын: Тараканов Михаил Семенович

Мать ребёнка: Тараканова (Старцева) Зиновия Николаевна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Тораканова) Афанасия Семеновна

Мать ребёнка: Тараканова (Старцева) Зиновия Николаевна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Тораканова) Мелания Семеновна

Мать ребёнка: Тараканова (Старцева) Зиновия Николаевна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
13.05.1832
Причина смерти: в горячке

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