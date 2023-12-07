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Тараканов Михаил Семенович

Место рождения

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

17.05.1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1822

Отец: Тараканов Семен Григорьевич

Мать: Тараканова (Старцева) Зиновия Николаевна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тараканова (Светлолобова) Анастасия Савватиевна

Место жительства
Неизвестно
Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
09.02.1852

Сын: Тараканов Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Тараканова (Светлолобова) Анастасия Савватиевна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Тараканов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Тараканова (Светлолобова) Анастасия Савватиевна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Тараканов Филипп Михайлович

Мать ребёнка: Тараканова (Светлолобова) Анастасия Савватиевна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: (Тораканова) Вера Михайловна

Мать ребёнка: Тараканова (Светлолобова) Анастасия Савватиевна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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