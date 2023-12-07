Тараканов Михаил Семенович
Место рождения
Дата рождения17.05.1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1822
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.02.1852
Сын: Тараканов Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Тараканова (Светлолобова) Анастасия Савватиевна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Тараканов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Тараканова (Светлолобова) Анастасия Савватиевна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Тараканов Филипп Михайлович
Мать ребёнка: Тараканова (Светлолобова) Анастасия Савватиевна
Рождение ребёнка
1862
Дочь: (Тораканова) Вера Михайловна
Мать ребёнка: Тараканова (Светлолобова) Анастасия Савватиевна
Смерть
Неизвестно