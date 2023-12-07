Тараканова (Светлолобова) Анастасия Савватиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараканова (Светлолобова) Анастасия Савватиевна

Место рождения

Мутина, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Мутина, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тараканов Михаил Семенович

Рождение ребёнка
09.02.1852

Сын: Тараканов Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Тараканов Михаил Семенович

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Тараканов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Тараканов Михаил Семенович

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Тараканов Филипп Михайлович

Отец ребёнка: Тараканов Михаил Семенович

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: (Тораканова) Вера Михайловна

Отец ребёнка: Тараканов Михаил Семенович

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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