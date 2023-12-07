Тараканова (Светлолобова) Анастасия Савватиевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.02.1852
Сын: Тараканов Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Тараканов Михаил Семенович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Тараканов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Тараканов Михаил Семенович
Рождение ребёнка
1859
Сын: Тараканов Филипп Михайлович
Отец ребёнка: Тараканов Михаил Семенович
Рождение ребёнка
1862
Дочь: (Тораканова) Вера Михайловна
Отец ребёнка: Тараканов Михаил Семенович
Смерть
Неизвестно