Тараканова (Старцева) Зиновия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараканова (Старцева) Зиновия Николаевна

Место рождения

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тараканов Семен Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Тараканов Андрей Семенович

Отец ребёнка: Тараканов Семен Григорьевич

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Тараканов Константин Семенович

Отец ребёнка: Тараканов Семен Григорьевич

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
17.05.1822

Сын: Тараканов Михаил Семенович

Отец ребёнка: Тараканов Семен Григорьевич

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Тораканова) Афанасия Семеновна

Отец ребёнка: Тараканов Семен Григорьевич

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Тораканова) Мелания Семеновна

Отец ребёнка: Тараканов Семен Григорьевич

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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