Тараканова (Старцева) Зиновия Николаевна
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1814
Сын: Тараканов Андрей Семенович
Отец ребёнка: Тараканов Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
1819
Сын: Тараканов Константин Семенович
Отец ребёнка: Тараканов Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
17.05.1822
Сын: Тараканов Михаил Семенович
Отец ребёнка: Тараканов Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Тораканова) Афанасия Семеновна
Отец ребёнка: Тараканов Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Тораканова) Мелания Семеновна
Отец ребёнка: Тараканов Семен Григорьевич
Смерть
Неизвестно