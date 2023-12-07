Тараканова (Колмакова) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараканова (Колмакова) Екатерина Александровна

Место рождения

Вишнякова, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

23.11.1833

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Вишнякова, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тараканов Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
1795

Сын: Тараканов Семен Григорьевич

Отец ребёнка: Тараканов Григорий Алексеевич

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Тараканов Роман Григорьевич

Отец ребёнка: Тараканов Григорий Алексеевич

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Тараканов Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Тараканов Григорий Алексеевич

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Тораканова) Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Тараканов Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
1806

Сын: Тараканов Никифор Григорьевич

Отец ребёнка: Тараканов Григорий Алексеевич

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Тораканова) Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Тараканов Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Дарья (Тораканова) Григорьевна

Отец ребёнка: Тараканов Григорий Алексеевич

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
23.11.1833
Причина смерти: в натуральной

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