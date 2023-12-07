Тараканова (Колмакова) Екатерина Александровна
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смерти23.11.1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1795
Сын: Тараканов Семен Григорьевич
Отец ребёнка: Тараканов Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1796
Сын: Тараканов Роман Григорьевич
Отец ребёнка: Тараканов Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1798
Сын: Тараканов Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Тараканов Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Тораканова) Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Тараканов Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1806
Сын: Тараканов Никифор Григорьевич
Отец ребёнка: Тараканов Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Тораканова) Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Тараканов Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Дарья (Тораканова) Григорьевна
Отец ребёнка: Тараканов Григорий Алексеевич
Смерть
23.11.1833
Причина смерти: в натуральной