Тараканова (Ильиных) Мавра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараканова (Ильиных) Мавра Васильевна

Место рождения

Ильиных, Иркутская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

27.11.1792

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тараканова) Орина Алексеевна

Отец ребёнка: Тараканов Алексейi Андреевич

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тараканов Алексейi Андреевич

Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Тараканова) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Тараканов Алексейi Андреевич

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Тараканова) Марфа Алексеевна

Отец ребёнка: Тараканов Алексейi Андреевич

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Тараканов Семен Алексеевич

Отец ребёнка: Тараканов Алексейi Андреевич

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Тараканов Осип Алексеевич

Отец ребёнка: Тараканов Алексейi Андреевич

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Тараканов Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Тараканов Алексейi Андреевич

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Тараканова) Матрена Алексеевна

Отец ребёнка: Тараканов Алексейi Андреевич

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
27.11.1792
Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область

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