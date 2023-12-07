Тараканова (Ильиных) Мавра Васильевна
Место рожденияИльиных, Иркутская область
Дата рождения1742
Дата смерти27.11.1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тараканова) Орина Алексеевна
Отец ребёнка: Тараканов Алексейi Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Тараканова) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Тараканов Алексейi Андреевич
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Тараканова) Марфа Алексеевна
Отец ребёнка: Тараканов Алексейi Андреевич
Рождение ребёнка
1763
Сын: Тараканов Семен Алексеевич
Отец ребёнка: Тараканов Алексейi Андреевич
Рождение ребёнка
1772
Сын: Тараканов Осип Алексеевич
Отец ребёнка: Тараканов Алексейi Андреевич
Рождение ребёнка
1774
Сын: Тараканов Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Тараканов Алексейi Андреевич
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Тараканова) Матрена Алексеевна
Отец ребёнка: Тараканов Алексейi Андреевич
Смерть
27.11.1792