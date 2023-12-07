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Тараканов Алексейi Андреевич

Место рождения

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Тараканов Андрейi Осипович

Мать: Тараканова (Черных) Дарья Андреевна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тараканова (Попова) Орина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тараканова) Орина Алексеевна

Мать ребёнка: Тараканова (Ильиных) Мавра Васильевна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тараканова (Ильиных) Мавра Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Тараканова) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Тараканова (Ильиных) Мавра Васильевна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Тараканова) Марфа Алексеевна

Мать ребёнка: Тараканова (Ильиных) Мавра Васильевна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Тараканов Семен Алексеевич

Мать ребёнка: Тараканова (Ильиных) Мавра Васильевна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Тараканов Осип Алексеевич

Мать ребёнка: Тараканова (Ильиных) Мавра Васильевна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Тараканов Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Тараканова (Ильиных) Мавра Васильевна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Тараканова) Матрена Алексеевна

Мать ребёнка: Тараканова (Ильиных) Мавра Васильевна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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