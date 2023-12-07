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Тараканов Андрейi Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

05.08.1776

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Тараканов Осип Семенович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тараканова (Черных) Дарья Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Тараканов Алексейii Андреевич

Мать ребёнка: Тараканова (Черных) Дарья Андреевна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Тараканов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Тараканова (Черных) Дарья Андреевна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Тараканов Алексейi Андреевич

Мать ребёнка: Тараканова (Черных) Дарья Андреевна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: (Тараканова) Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Тараканова (Черных) Дарья Андреевна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: (Тараканова) Алена Андреевна

Мать ребёнка: Тараканова (Черных) Дарья Андреевна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Тараканов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Тараканова (Черных) Дарья Андреевна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: (Тараканова) Авдотья Андреевна

Мать ребёнка: Тараканова (Черных) Дарья Андреевна

Рождение ребёнка
1757

Дочь: (Тараканова) Парасковья Андреевна

Мать ребёнка: Тараканова (Черных) Дарья Андреевна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
05.08.1776
Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Причина смерти: от грому и молнии

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