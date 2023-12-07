Тараканов Андрейi Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смерти05.08.1776
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Тараканов Осип Семенович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1735
Сын: Тараканов Алексейii Андреевич
Мать ребёнка: Тараканова (Черных) Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
1735
Мать ребёнка: Тараканова (Черных) Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
1742
Сын: Тараканов Алексейi Андреевич
Мать ребёнка: Тараканова (Черных) Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
1747
Дочь: (Тараканова) Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Тараканова (Черных) Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
1748
Дочь: (Тараканова) Алена Андреевна
Мать ребёнка: Тараканова (Черных) Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
1754
Сын: Тараканов Василий Андреевич
Мать ребёнка: Тараканова (Черных) Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
1756
Дочь: (Тараканова) Авдотья Андреевна
Мать ребёнка: Тараканова (Черных) Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
1757
Дочь: (Тараканова) Парасковья Андреевна
Мать ребёнка: Тараканова (Черных) Дарья Андреевна
Смерть
05.08.1776
Причина смерти: от грому и молнии