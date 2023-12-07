Тараканов Алексейii Андреевич
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смерти1790
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Захарова, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Тараканова) Любава Алексеевна
Мать ребёнка: Тараканова Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.03.1776
Дочь: (Тараканова) Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Тараканова Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Тараканова) Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Тараканова Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Тараканов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Тараканова Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Тараканов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Тараканова Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Тараканова) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Тараканова Дарья Тимофеевна
Смерть
1790