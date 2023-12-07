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Тараканов Алексейii Андреевич

Место рождения

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1735

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Тараканов Андрейi Осипович

Мать: Тараканова (Черных) Дарья Андреевна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тараканова Дарья Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Захарова, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Тараканова) Любава Алексеевна

Мать ребёнка: Тараканова Дарья Тимофеевна

Рождение ребёнка
01.03.1776

Дочь: (Тараканова) Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Тараканова Дарья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Тараканова) Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Тараканова Дарья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Тараканов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Тараканова Дарья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Тараканов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Тараканова Дарья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Тараканова) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Тараканова Дарья Тимофеевна

Смерть
1790

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