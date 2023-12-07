Тараканова Дарья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараканова Дарья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Любава Алексеевна

Отец ребёнка: Тараканов Алексейii Андреевич

Рождение ребёнка
01.03.1776

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Тараканов Алексейii Андреевич

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Тараканов Алексейii Андреевич

Рождение ребёнка
1778

Сын: Тараканов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Тараканов Алексейii Андреевич

Рождение ребёнка
1781

Сын: Тараканов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Тараканов Алексейii Андреевич

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Тараканов Алексейii Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тараканов Алексейii Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Захарова, Киренский округ, Иркутская губерния
Смерть
Неизвестно
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