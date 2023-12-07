Тараканова Дарья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Любава Алексеевна
Отец ребёнка: Тараканов Алексейii Андреевич
Рождение ребёнка
01.03.1776
Дочь: Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Тараканов Алексейii Андреевич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Тараканов Алексейii Андреевич
Рождение ребёнка
1778
Сын: Тараканов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Тараканов Алексейii Андреевич
Рождение ребёнка
1781
Сын: Тараканов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Тараканов Алексейii Андреевич
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Тараканов Алексейii Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Захарова, Киренский округ, Иркутская губерния
Смерть
Неизвестно