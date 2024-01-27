Сысоев Susoev Иван Иванович
Место рожденияСеление Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1856
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1873
Селение Ново-Саратовка, Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 17 лет живет в семье отца с братом Степаном 6 лет в Ново-Саратовке.
Рождение ребёнка
11.04.1877
Дочь: Аришина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Сысоева Анна Ивановна
Турция Карская область с.Новый Селим
Рождение ребёнка
Около 1884
Мать ребёнка: Сысоева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1886
Мать ребёнка: Сысоева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Богданова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Сысоева Анна Ивановна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богданова Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Сысоева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сысоева Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сысоева Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно