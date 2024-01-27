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Сысоев Susoev Иван Иванович

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Место рождения

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Сысоев Susoev Иван Филатович (Младший)

Мать: Сысоева Устинья

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1873
Селение Ново-Саратовка, Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 17 лет живет в семье отца с братом Степаном 6 лет в Ново-Саратовке.
Рождение ребёнка
11.04.1877

Дочь: Аришина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Сысоева Анна Ивановна

Турция Карская область с.Новый Селим
Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Сысоев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Сысоева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Сысоев Филат Иванович

Мать ребёнка: Сысоева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Богданова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Сысоева Анна Ивановна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богданова Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Сысоева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сысоев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Сысоева Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сысоева Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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