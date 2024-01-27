Сысоева (Бучнева) Анна Ивановна
Место рождения1859
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.04.1877
Дочь: Аришина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Иванович
Турция Карская область с.Новый Селим
Рождение ребёнка
Около 1884
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1886
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Богданова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Иванович
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богданова Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно