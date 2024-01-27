Сысоева (Бучнева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоева (Бучнева) Анна Ивановна

Место рождения

1859

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

1859
Рождение ребёнка
11.04.1877

Дочь: Аришина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Иванович

Турция Карская область с.Новый Селим
Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Сысоев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Иванович

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Сысоев Филат Иванович

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Иванович

Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Богданова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Иванович

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богданова Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сысоев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Susoev Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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