Богданова (Сысоева) Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сысоев Susoev Иван Иванович
Мать: Сысоева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
20.05.1920
Сын: Богданов Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Богданов Тимофей Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Богданов Тимофей Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Богданов Тимофей Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Моисей Тимофеевич
Отец ребёнка: Богданов Тимофей Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Богданов Тимофей Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Богданов Тимофей Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
США