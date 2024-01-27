Богданова (Сысоева) Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Сысоева) Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сысоев Susoev Иван Иванович

Мать: Сысоева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
20.05.1920

Сын: Богданов Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Богданов Тимофей Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Тимофей Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Богданов Тимофей Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Моисей Тимофеевич

Отец ребёнка: Богданов Тимофей Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Богданов Тимофей Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Богданов Тимофей Федотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Тимофей Федотович

Смерть
Неизвестно
США
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