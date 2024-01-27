Богданова (Сысоева) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Сысоева) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: Сысоев Susoev Иван Иванович

Мать: Сысоева Анна Ивановна

Россия
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Сысоева Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Богданов Иван Никифорович

Россия
Рождение ребёнка
1921

Сын: Богданов Моисей Иванович

Отец ребёнка: Богданов Иван Никифорович

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Егор Иванович

Отец ребёнка: Богданов Иван Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Василий Иванович

Отец ребёнка: Богданов Иван Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Иван Никифорович

Смерть
Неизвестно
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