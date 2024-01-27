Богданова (Сысоева) Анастасия Ивановна
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Отец: Сысоев Susoev Иван Иванович
Мать: Сысоева Анна Ивановна
Россия
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Сысоева Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Богданов Иван Никифорович
Россия
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Богданов Иван Никифорович
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Богданов Иван Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Василий Иванович
Отец ребёнка: Богданов Иван Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно