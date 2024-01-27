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Богданов Иван Никифорович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Богданов Bogdanoff Никифор Mekefer Климентович

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Сысоева Федосья Ивановна

Мать ребёнка: Богданова Анастасия Ивановна

Россия
Рождение ребёнка
1921

Сын: Богданов Моисей Иванович

Мать ребёнка: Богданова Анастасия Ивановна

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова 2 Я Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Егор Иванович

Мать ребёнка: Богданова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Василий Иванович

Мать ребёнка: Богданова Анастасия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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