Богданов Иван Никифорович
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Богданов Bogdanoff Никифор Mekefer Климентович
Россия
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Сысоева Федосья Ивановна
Мать ребёнка: Богданова Анастасия Ивановна
Россия
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Богданова Анастасия Ивановна
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богданова 2 Я Жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Богданова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Василий Иванович
Мать ребёнка: Богданова Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно