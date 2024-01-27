Аришина (Сысоева) Мария Ивановна
Место рожденияТурция Карская область с.Новый Селим
Дата рождения11.04.1877
Дата смерти07.02.1959
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1877
Отец: Сысоев Susoev Иван Иванович
Мать: Сысоева Анна Ивановна
Турция Карская область с.Новый Селим
Рождение ребёнка
1895
Сын: Аришин Arishen Василий Иванович
Отец ребёнка: Аришин Arishen Иван Федорович
Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Сысоева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Аришин Arishen Иван Федорович
Рождение ребёнка
28.04.1898
Сын: Аришин Arishen Федор Иванович
Отец ребёнка: Аришин Arishen Иван Федорович
Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Феня Ивановна
Отец ребёнка: Аришин Arishen Иван Федорович
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Аришин Arishen Иван Федорович
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: Лоскутова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Аришин Arishen Иван Федорович
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1911
Сын: Аришин Arishen Алексей Иванович
Отец ребёнка: Аришин Arishen Иван Федорович
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1917
Сын: Аришин Arishen Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Аришин Arishen Иван Федорович
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Смерть
07.02.1959