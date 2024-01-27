Аришина (Сысоева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аришина (Сысоева) Мария Ивановна

Место рождения

Турция Карская область с.Новый Селим

Дата рождения

11.04.1877

Дата смерти

07.02.1959

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1877

Отец: Сысоев Susoev Иван Иванович

Мать: Сысоева Анна Ивановна

Турция Карская область с.Новый Селим
Рождение ребёнка
1895

Сын: Аришин Arishen Василий Иванович

Отец ребёнка: Аришин Arishen Иван Федорович

Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Сысоева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Аришин Arishen Иван Федорович

Рождение ребёнка
28.04.1898

Сын: Аришин Arishen Федор Иванович

Отец ребёнка: Аришин Arishen Иван Федорович

Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Феня Ивановна

Отец ребёнка: Аришин Arishen Иван Федорович

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Аришин Arishen Иван Федорович

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Лоскутова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Аришин Arishen Иван Федорович

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1911

Сын: Аришин Arishen Алексей Иванович

Отец ребёнка: Аришин Arishen Иван Федорович

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1917

Сын: Аришин Arishen Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Аришин Arishen Иван Федорович

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Смерть
07.02.1959
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