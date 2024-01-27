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Аришин Arishen Федор Иванович

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Место рождения

Russia Карская обл.,с.Ново-Селим

Дата рождения

28.04.1898

Дата смерти

28.02.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1898

Отец: Аришин Arishen Иван Федорович

Мать: Аришина Мария Ивановна

Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Бракосочетание
1919

Жена: Аришина Александра Николаевна

Турция Карская обл. с.Новый Селим
Рождение ребёнка
Около 08.08.1925

Дочь: Сысоева Галина Учитель В С.Ольшанка Ставропольский Кр. Федоровна

Мать ребёнка: Аришина Александра Николаевна

с.Прелестное, Целинский р-он, Россия Ростовская область.
Рождение ребёнка
06.07.1927

Сын: Аришин Arishen Иван Федорович

Мать ребёнка: Аришина Александра Николаевна

Рост.обл.Целинский р-н сПрелестное
Рождение ребёнка
15.09.1929

Сын: Аришин Николай Федорович

Мать ребёнка: Аришина Александра Николаевна

Рост. обл. Целинский р-н сПрелестное
Рождение ребёнка
15.09.1932

Сын: Аришин Василий Федорович

Мать ребёнка: Аришина Александра Николаевна

Россия, Рост. обл. Целинский р-н с Прелестное
Рождение ребёнка
15.03.1934

Дочь: Бабакова Мария Федоровна

Мать ребёнка: Аришина Александра Николаевна

Россия, Рост.обл.Целинский р-н сПрелестное
Рождение ребёнка
1938

Сын: Аришин Тимофей Федорович

Мать ребёнка: Аришина Александра Николаевна

Рождение ребёнка
02.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аришина Александра Николаевна

Рост.обл.Целинский р-н сПрелестное
Рождение ребёнка
27.09.1941

Сын: Аришин Федор Федорович

Мать ребёнка: Аришина Александра Николаевна

Россия, Рост.обл.Целинский р-н сПрелестное
Рождение ребёнка
12.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аришина Александра Николаевна

Россия, Рост.обл.Целинский р-н сПрелестное
Смерть
28.02.1983
Рост. обл. Целинский р-н с Ольшанка
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