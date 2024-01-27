Аришин Arishen Федор Иванович
Место рожденияRussia Карская обл.,с.Ново-Селим
Дата рождения28.04.1898
Дата смерти28.02.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1898
Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Бракосочетание
1919
Турция Карская обл. с.Новый Селим
Рождение ребёнка
Около 08.08.1925
Дочь: Сысоева Галина Учитель В С.Ольшанка Ставропольский Кр. Федоровна
Мать ребёнка: Аришина Александра Николаевна
с.Прелестное, Целинский р-он, Россия Ростовская область.
Рождение ребёнка
06.07.1927
Сын: Аришин Arishen Иван Федорович
Мать ребёнка: Аришина Александра Николаевна
Рост.обл.Целинский р-н сПрелестное
Рождение ребёнка
15.09.1929
Мать ребёнка: Аришина Александра Николаевна
Рост. обл. Целинский р-н сПрелестное
Рождение ребёнка
15.09.1932
Мать ребёнка: Аришина Александра Николаевна
Россия, Рост. обл. Целинский р-н с Прелестное
Рождение ребёнка
15.03.1934
Дочь: Бабакова Мария Федоровна
Мать ребёнка: Аришина Александра Николаевна
Россия, Рост.обл.Целинский р-н сПрелестное
Рождение ребёнка
1938
Мать ребёнка: Аришина Александра Николаевна
Рождение ребёнка
02.01.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аришина Александра Николаевна
Рост.обл.Целинский р-н сПрелестное
Рождение ребёнка
27.09.1941
Мать ребёнка: Аришина Александра Николаевна
Россия, Рост.обл.Целинский р-н сПрелестное
Рождение ребёнка
12.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аришина Александра Николаевна
Россия, Рост.обл.Целинский р-н сПрелестное
Смерть
28.02.1983
Рост. обл. Целинский р-н с Ольшанка