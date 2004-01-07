Сысоева (Аришина) Галина Учитель В С.Ольшанка Ставропольский Кр. Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоева (Аришина) Галина Учитель В С.Ольшанка Ставропольский Кр. Федоровна

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Место рождения

с.Прелестное, Целинский р-он, Россия Ростовская область.

Дата рождения

Около 08.08.1925

Дата смерти

07.01.2004

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 08.08.1925

Отец: Аришин Arishen Федор Иванович

Мать: Аришина Александра Николаевна

с.Прелестное, Целинский р-он, Россия Ростовская область.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Иван Григорьевич

Смерть
07.01.2004
г.Пятигорск. ул. Атарбекова 50 (Широкая)
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