Сысоева (Аришина) Галина Учитель В С.Ольшанка Ставропольский Кр. Федоровна
Место рожденияс.Прелестное, Целинский р-он, Россия Ростовская область.
Дата рожденияОколо 08.08.1925
Дата смерти07.01.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 08.08.1925
с.Прелестное, Целинский р-он, Россия Ростовская область.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.01.2004
г.Пятигорск. ул. Атарбекова 50 (Широкая)