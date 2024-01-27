Аришина (Богданова) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аришина (Богданова) Александра Николаевна

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Место рождения

Турция Карская обл.с.Новый Селим

Дата рождения

10.05.1900

Дата смерти

15.06.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1900

Отец: Богданов Николай Кондратьевич

Мать: Богданова Пелагея Палага Степановна

Турция Карская обл.с.Новый Селим
Бракосочетание
1919

Муж: Аришин Arishen Федор Иванович

Турция Карская обл. с.Новый Селим
Рождение ребёнка
Около 08.08.1925

Дочь: Сысоева Галина Учитель В С.Ольшанка Ставропольский Кр. Федоровна

Отец ребёнка: Аришин Arishen Федор Иванович

с.Прелестное, Целинский р-он, Россия Ростовская область.
Рождение ребёнка
06.07.1927

Сын: Аришин Arishen Иван Федорович

Отец ребёнка: Аришин Arishen Федор Иванович

Рост.обл.Целинский р-н сПрелестное
Рождение ребёнка
15.09.1929

Сын: Аришин Николай Федорович

Отец ребёнка: Аришин Arishen Федор Иванович

Рост. обл. Целинский р-н сПрелестное
Рождение ребёнка
15.09.1932

Сын: Аришин Василий Федорович

Отец ребёнка: Аришин Arishen Федор Иванович

Россия, Рост. обл. Целинский р-н с Прелестное
Рождение ребёнка
15.03.1934

Дочь: Бабакова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Аришин Arishen Федор Иванович

Россия, Рост.обл.Целинский р-н сПрелестное
Рождение ребёнка
1938

Сын: Аришин Тимофей Федорович

Отец ребёнка: Аришин Arishen Федор Иванович

Рождение ребёнка
02.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аришин Arishen Федор Иванович

Рост.обл.Целинский р-н сПрелестное
Рождение ребёнка
27.09.1941

Сын: Аришин Федор Федорович

Отец ребёнка: Аришин Arishen Федор Иванович

Россия, Рост.обл.Целинский р-н сПрелестное
Рождение ребёнка
12.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аришин Arishen Федор Иванович

Россия, Рост.обл.Целинский р-н сПрелестное
Смерть
15.06.1978
Рост.бл.Целинский р-н. с Ольшанка
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