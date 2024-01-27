Богданова Пелагея Палага Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1867
Дата смерти22.06.1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Сысоева Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Богданов Николай Кондратьевич
Россия
Рождение ребёнка
22.06.1891
Дочь: Каныгина Konehgin Мария Maria Николаевна Nikolay
Отец ребёнка: Богданов Николай Кондратьевич
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1892
Сын: Богданов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Богданов Николай Кондратьевич
Рождение ребёнка
10.05.1900
Дочь: Аришина Александра Николаевна
Отец ребёнка: Богданов Николай Кондратьевич
Турция Карская обл.с.Новый Селим
Рождение ребёнка
Около 1901
Отец ребёнка: Богданов Николай Кондратьевич
Рождение ребёнка
01.10.1908
Дочь: Сливкова Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Богданов Николай Кондратьевич
с.Ново-Селим Турция
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Сысоева Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Богданов Николай Кондратьевич
с.Ново-Селим Турция
Смерть
22.06.1944