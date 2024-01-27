Богданова Пелагея Палага Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова Пелагея Палага Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

22.06.1944

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Сысоева Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Богданов Николай Кондратьевич

Россия
Рождение ребёнка
22.06.1891

Дочь: Каныгина Konehgin Мария Maria Николаевна Nikolay

Отец ребёнка: Богданов Николай Кондратьевич

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Богданов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Богданов Николай Кондратьевич

Рождение ребёнка
10.05.1900

Дочь: Аришина Александра Николаевна

Отец ребёнка: Богданов Николай Кондратьевич

Турция Карская обл.с.Новый Селим
Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Богданов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Богданов Николай Кондратьевич

Рождение ребёнка
01.10.1908

Дочь: Сливкова Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Богданов Николай Кондратьевич

с.Ново-Селим Турция
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Сысоева Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Богданов Николай Кондратьевич

с.Ново-Селим Турция
Смерть
22.06.1944
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