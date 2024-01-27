Аришин Arishen Алексей Иванович
Место рожденияRussia Карская обл., с.Ново-Селим
Дата рождения1911
Дата смерти02.03.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аришина Федосья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аришина Федосья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.03.1945
Причина смерти: Погиб в ВОВ | https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie5434689/?backurl=/heroes/?adv_search=y&last_name=Аришин&static_hash=50e9e6bb196cee1c75e94871f39e3eeab3573f3600c... Показать все
Похороны
Неизвестно
Польша, Щецинское воев., г. Нойштеттин, западнее, городское кладбище, индивидуальная могила