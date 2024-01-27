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Аришин Arishen Алексей Иванович

Место рождения

Russia Карская обл., с.Ново-Селим

Дата рождения

1911

Дата смерти

02.03.1945

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1877 г.р.

Жена

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Аришин Arishen Иван Федорович

Мать: Аришина Мария Ивановна

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аришина Федосья Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аришина Федосья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аришина Федосья Васильевна

Смерть
02.03.1945
Причина смерти: Погиб в ВОВ | https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie5434689/?backurl=/heroes/?adv_search=y&last_name=Аришин&static_hash=50e9e6bb196cee1c75e94871f39e3eeab3573f3600c... Показать все
Похороны
Неизвестно
Польша, Щецинское воев., г. Нойштеттин, западнее, городское кладбище, индивидуальная могила
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