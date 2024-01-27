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Сысоева Устинья

Место рождения

Россия

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1848

Сын: Сысоев Susoev Семен Иванович

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Филатович (Младший)

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Филатович (Младший)

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1856

Сын: Сысоев Susoev Иван Иванович

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Филатович (Младший)

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1859

Сын: Сысоев Susoev Петр Иванович

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Филатович (Младший)

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1867

Сын: Сысоев Susoev Степан Иванович

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Филатович (Младший)

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Susoev Иван Филатович (Младший)

Смерть
Неизвестно
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