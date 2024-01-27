Сысоева Устинья
Место рожденияРоссия
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1848
Сын: Сысоев Susoev Семен Иванович
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Филатович (Младший)
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Филатович (Младший)
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1856
Сын: Сысоев Susoev Иван Иванович
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Филатович (Младший)
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1859
Сын: Сысоев Susoev Петр Иванович
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Филатович (Младший)
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1867
Сын: Сысоев Susoev Степан Иванович
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Филатович (Младший)
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно