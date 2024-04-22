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Иорданский Павел Васильевич

Место рождения

Нершево, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

01.01.1903 ст.

Дата смерти

20.01.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1903 ст.

Отец: Иорданский Василий Дмитриевич

Мать: Иорданская Елизавета Ивановна

Нершево, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Иорданский Авенир

Мать ребёнка: Иорданская Мария

Шарапово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иорданская Мария

Рождение ребёнка
17.07.1937

Дочь: Гара Евстолия

Мать ребёнка: Иорданская Мария

Шарапово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иорданская Мария

Смерть
20.01.1938
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Причина смерти: расстрел
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