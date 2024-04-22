Иорданский Павел Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.01.1903 ст.
Дата смерти20.01.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1903 ст.
Рождение ребёнка
1923
Сын: Иорданский Авенир
Мать ребёнка: Иорданская Мария
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иорданская Мария
Рождение ребёнка
17.07.1937
Дочь: Гара Евстолия
Мать ребёнка: Иорданская Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иорданская Мария
Смерть
20.01.1938
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Причина смерти: расстрел