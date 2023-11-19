Иорданская (Рыбина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИорданская (Рыбина) Мария

Иорданская (Рыбина) Мария

Место рождения

Шарапово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

30.11.1903

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

1923 г.р.
Скрыто настройками приватности
1937 г.р.

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Шарапово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иорданский Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Иорданский Авенир

Отец ребёнка: Иорданский Павел Васильевич

Шарапово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иорданский Павел Васильевич

Рождение ребёнка
17.07.1937

Дочь: Гара (Иорданская) Евстолия

Отец ребёнка: Иорданский Павел Васильевич

Шарапово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1980
Причина смерти: Естественная смерть/старость

Мы используем куки для улучшения работы сайта.