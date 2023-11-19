Иорданская (Рыбина) Мария
Место рождения
Дата рождения30.11.1903
Дата смерти1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Сын: Иорданский Авенир
Отец ребёнка: Иорданский Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иорданский Павел Васильевич
Рождение ребёнка
17.07.1937
Дочь: Гара (Иорданская) Евстолия
Отец ребёнка: Иорданский Павел Васильевич
Смерть
1980
Причина смерти: Естественная смерть/старость