Гара (Иорданская) Евстолия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гара (Иорданская) Евстолия

Место рождения

Шарапово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

17.07.1937

Дата смерти

23.11.2021

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1938 г.р.

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1937

Отец: Иорданский Павел

Мать: Иорданская Мария

Шарапово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
08.?.1958

Муж: Гара Владимир

Ардон, Ардонский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
06.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гара Владимир

совхоз Прималкинский Прохладненского района КБАССР
Рождение ребёнка
31.08.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гара Владимир

Ардон, Ардонский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
17.12.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гара Владимир

пос. Красносельский КБАССР
Смерть
23.11.2021
Верхнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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