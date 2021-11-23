Гара (Иорданская) Евстолия
Место рождения
Дата рождения17.07.1937
Дата смерти23.11.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1937
Отец: Иорданский Павел
Мать: Иорданская Мария
Бракосочетание
08.?.1958
Муж: Гара Владимир
Рождение ребёнка
06.10.1959
совхоз Прималкинский Прохладненского района КБАССР
Рождение ребёнка
31.08.1968
Рождение ребёнка
17.12.1970
пос. Красносельский КБАССР
Смерть
23.11.2021
Верхнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область