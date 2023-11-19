Гара Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гара Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1938

Дата смерти

2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.?.1958

Жена: Гара (Иорданская) Евстолия

Ардон, Ардонский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
06.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гара (Иорданская) Евстолия

Рождение ребёнка
31.08.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гара (Иорданская) Евстолия

Ардон, Ардонский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
17.12.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гара (Иорданская) Евстолия

Смерть
2011
Верхнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Болезнь сердца
Похороны
Неизвестно
Верхнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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