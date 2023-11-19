Гара Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1938
Дата смерти2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.?.1958
Рождение ребёнка
06.10.1959
Рождение ребёнка
31.08.1968
Рождение ребёнка
17.12.1970
Смерть
2011
Причина смерти: Болезнь сердца
Похороны
Неизвестно