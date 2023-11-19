Иорданский Авенир
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смерти1960
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Бракосочетание
1946
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иорданская (Агафонова) Любовь
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иорданская (Агафонова) Любовь
Смерть
1960
Причина смерти: Болезнь сердца