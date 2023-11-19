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Иорданский Авенир

Место рождения

Шарапово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1923

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Иорданский Павел Васильевич

Мать: Иорданская (Рыбина) Мария

Шарапово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
1946

Жена: Иорданская (Агафонова) Любовь

Шарапово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иорданская (Агафонова) Любовь

Шарапово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иорданская (Агафонова) Любовь

Шарапово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1960
Шарапово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: Болезнь сердца

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