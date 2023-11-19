Иорданская (Агафонова) Любовь
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1946
Муж: Иорданский Авенир
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иорданский Авенир
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иорданский Авенир
Смерть
После 1960
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Причина смерти: Естественная смерть/старость