Иорданская (Агафонова) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иорданская (Агафонова) Любовь

Место рождения

Шарапово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шарапово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
1946

Муж: Иорданский Авенир

Шарапово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иорданский Авенир

Шарапово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иорданский Авенир

Шарапово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
После 1960
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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