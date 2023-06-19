Иорданский Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения06.04.1863 ст.
Дата смерти1928
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1863 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1886 ст.
Большое Мурашкино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.05.1897 ст.
Сын: Иорданский Леонид Васильевич
Мать ребёнка: Иорданская Елизавета Ивановна
Глухово, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1928
Шарапово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область