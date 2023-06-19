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Иорданский Василий Дмитриевич

Место рождения

Ветошкино, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

06.04.1863 ст.

Дата смерти

1928

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1866 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1863 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ветошкино, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
09.11.1886 ст.

Жена: Иорданская Елизавета Ивановна

Большое Мурашкино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.05.1897 ст.

Сын: Иорданский Леонид Васильевич

Мать ребёнка: Иорданская Елизавета Ивановна

Глухово, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1928
Шарапово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область