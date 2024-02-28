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Иорданский Николай Васильевич

Место рождения

Нершево, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

10.06.1899 ст.

Дата смерти

12.05.1926

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1899 ст.

Отец: Иорданский Василий Дмитриевич

Мать: Иорданская Елизавета Ивановна

Нершево, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.07.1923

Сын: Иорданский Юлий Николаевич

Мать ребёнка: Иорданская Анна Алексеевна

Большое Мурашкино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.02.1926

Дочь: Галина Николаевна

Мать ребёнка: Иорданская Анна Алексеевна

Большое Мурашкино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иорданская Анна Алексеевна

Смерть
12.05.1926
Большое Мурашкино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: Болезнь
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