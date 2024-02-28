Иорданский Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения10.06.1899 ст.
Дата смерти12.05.1926
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1899 ст.
Рождение ребёнка
18.07.1923
Сын: Иорданский Юлий Николаевич
Мать ребёнка: Иорданская Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
02.02.1926
Дочь: Галина Николаевна
Мать ребёнка: Иорданская Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.05.1926
Причина смерти: Болезнь