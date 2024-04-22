Иорданская (Данилова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иорданская (Данилова) Анна Алексеевна

Место рождения

Большое Мурашкино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

17.11.1904

Дата смерти

18.11.1991

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Мурашкино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.07.1923

Сын: Иорданский Юлий Николаевич

Отец ребёнка: Иорданский Николай Васильевич

Большое Мурашкино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.02.1926

Дочь: Галина Николаевна

Отец ребёнка: Иорданский Николай Васильевич

Большое Мурашкино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иорданский Николай Васильевич

Смерть
18.11.1991
Большое Мурашкино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
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