Иорданская (Данилова) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения17.11.1904
Дата смерти18.11.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1904
Рождение ребёнка
18.07.1923
Сын: Иорданский Юлий Николаевич
Отец ребёнка: Иорданский Николай Васильевич
Рождение ребёнка
02.02.1926
Дочь: Галина Николаевна
Отец ребёнка: Иорданский Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.11.1991