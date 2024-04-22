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Иорданский Юлий Николаевич

Место рождения

Большое Мурашкино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

18.07.1923

Дата смерти

07.07.1965

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1923

Отец: Иорданский Николай Васильевич

Мать: Иорданская Анна Алексеевна

Большое Мурашкино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Куйбышев
Рождение ребёнка
19.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Отрадный, Отрадный, Самарская область
Смерть
07.07.1965
Куйбышев
Похороны
Неизвестно
Отрадный, Отрадный, Самарская область
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