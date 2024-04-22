Иорданский Юлий Николаевич
Место рождения
Дата рождения18.07.1923
Дата смерти07.07.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1923
Рождение ребёнка
19.05.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Куйбышев
Рождение ребёнка
19.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
07.07.1965
Куйбышев
Похороны
Неизвестно