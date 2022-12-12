село Ветошкино, село Ветошкино, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Ветошкино

Гагинский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Сергачский уезд
4328Архангельское (Ветошкино), с. вл.при р. Пьяне и прудах.36651312366Церквей православных 2. Ярмарка 1. Завод 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Сергачский уезд, Ветошкинская волость
583. Ветошкино (Архангельское), село бывшее владельческое, при речке Пьяне, дворов 119, жителей 635, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православна Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Гагинский район
17886Ветошкиносело55°17'45°04'N-38-031

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Гагинский муниципальный район, Сельское поселение Ветошкинский сельсовет
22626408101с Ветошкиносело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close