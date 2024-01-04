Иорданский Анатолий Васильевич
Место рождения
Дата рождения17.12.1905 ст.
Дата смерти17.04.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1905 ст.
Рождение ребёнка
24.02.1936
Дочь: Белякова Анимаиса Анатольевна
Мать ребёнка: Иорданская Раиса Ивановна
Бор, город Бор, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.04.1976
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость