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Иорданский Анатолий Васильевич

Место рождения

Нершево, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

17.12.1905 ст.

Дата смерти

17.04.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1905 ст.

Отец: Иорданский Василий Дмитриевич

Мать: Иорданская Елизавета Ивановна

Нершево, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.02.1936

Дочь: Белякова Анимаиса Анатольевна

Мать ребёнка: Иорданская Раиса Ивановна

Бор, город Бор, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иорданская Раиса Ивановна

Смерть
17.04.1976
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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