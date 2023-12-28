Иорданская (Уварова) Раиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1908
Дата смерти26.12.1961
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1908
Отец: Уваров Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.02.1936
Дочь: Белякова (Иорданская) Анимаиса Анатольевна
Отец ребёнка: Иорданский Анатолий Васильевич
Бор, город Бор, Нижегородская область
Смерть
26.12.1961
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область