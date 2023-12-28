Иорданская (Уварова) Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иорданская (Уварова) Раиса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1908

Дата смерти

26.12.1961

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1908

Отец: Уваров Иван

Мать: Уварова (Сахаровская) Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иорданский Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
24.02.1936

Дочь: Белякова (Иорданская) Анимаиса Анатольевна

Отец ребёнка: Иорданский Анатолий Васильевич

Бор, город Бор, Нижегородская область
Смерть
26.12.1961
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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