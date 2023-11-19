Уварова (Сахаровская) Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сахаровский Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Уварова) Людмила
Отец ребёнка: Уваров Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Уварова) Юлия
Отец ребёнка: Уваров Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Уварова) Мария
Отец ребёнка: Уваров Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уваров Валерий
Отец ребёнка: Уваров Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уваров Серафим
Отец ребёнка: Уваров Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Уварова) Зоя
Отец ребёнка: Уваров Иван
Рождение ребёнка
20.08.1908
Дочь: Иорданская (Уварова) Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Уваров Иван
Смерть
Неизвестно