Уварова (Сахаровская) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уварова (Сахаровская) Евгения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сахаровский Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Уварова) Людмила

Отец ребёнка: Уваров Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Уварова) Юлия

Отец ребёнка: Уваров Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Уварова) Мария

Отец ребёнка: Уваров Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уваров Валерий

Отец ребёнка: Уваров Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уваров Серафим

Отец ребёнка: Уваров Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Уварова) Зоя

Отец ребёнка: Уваров Иван

Рождение ребёнка
20.08.1908

Дочь: Иорданская (Уварова) Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Уваров Иван

Смерть
Неизвестно

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