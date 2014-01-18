Белякова (Иорданская) Анимаиса Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белякова (Иорданская) Анимаиса Анатольевна

Место рождения

Бор, город Бор, Нижегородская область

Дата рождения

24.02.1936

Дата смерти

18.01.2014

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1936

Отец: Иорданский Анатолий Васильевич

Мать: Иорданская (Уварова) Раиса Ивановна

Бор, город Бор, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
18.01.2014
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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