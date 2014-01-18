Белякова (Иорданская) Анимаиса Анатольевна
Место рождения
Дата рождения24.02.1936
Дата смерти18.01.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.06.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
18.01.2014
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно